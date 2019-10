Nach Fahndung

Tote in niederländischem Kino – Mutmaßlicher Täter gefasst

27.10.2019, 13:44 Uhr | dpa

Tote im Kino, aber nicht auf der Leinwand: In einem Filmpalast in Groningen hat die Polizei zwei Leichen entdeckt. Bei der Festnahme eines Tatverdächtigen fallen Schüsse.

Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Kino der niederländischen Stadt Groningen hat die Polizei am morgen einen Tatverdächtigen festgenommen. Dabei sei der 33 Jahre alte Mann unweit von einer Tankstelle in Groningen durch Schüsse verletzt worden, teilte die Polizei per Twitter mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

Einzelheiten zum Tathergang sowie zur Identität der Opfer, die am Samstagmorgen in einem Multiplex-Kino in der Innenstadt von Mitarbeitern gefunden wurden, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Ehepaar handeln. Die Frau und der Mann hätten seit Jahren in dem Kino als Reinigungskräfte gearbeitet, berichtete die Zeitung "Algemeen Dagblad" unter Berufung auf Verwandte.







Die Polizei hatte am Samstagabend in einem Fahndungsaufruf den Namen sowie Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht – darunter Bilder einer Videokamera, die ihn beim Verlassen des Kinos zeigten. Zugleich warnte die Polizei davor, sich dem Mann zu nähern.