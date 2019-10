Hintergrund unklar

Kalifornien: Drei Tote nach Schüssen in Wohnhaus

30.10.2019, 10:49 Uhr | dpa

Aus bislang ungeklärter Ursache sind im US-Bundesstaat Kalifornien Schüsse in einem Wohnhaus gefallen. Mindestens drei Menschen starben, neun weitere wurden verletzt.

In einem Wohnhaus im kalifornischen Long Beach sind nach Schüssen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und neun verletzt worden. Die Feuerwehr der Stadt nahe Los Angeles schrieb in einem Tweet, sie sei am Dienstagabend (Ortszeit) deswegen zu dem Haus gerufen worden. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Der Hintergrund war demnach noch völlig unklar.







Bei den Toten handele es sich um Männer, hieß es weiter. In den USA finden derzeit zahlreiche Halloween-Partys statt. Medien berichteten, Sanitäter hätten einige der Verletzten zunächst im Garten nahe einem Nagelstudio verarztet.