Brandstiftung vermutet

Frau verbrennt in Auto – Ehemann festgenommen

14.11.2019, 14:28 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrauto im Einsatz (Symbolbild): Für die Frau in ihrem Auto kam jede Hilfe zu spät. (Quelle: Felix König/imago images)

Nach einem Streit verbrennt eine Frau in ihrem Auto. Kurz darauf wird ihr Ehemann verhaftet: Er wird verdächtigt das Fahrzeug angezündet zu haben.

Eine Frau ist in Baden-Württemberg in einem Auto verbrannt, nachdem ihr Ehemann es angezündet haben soll. Der 47-jährige Mann, der von der 45-jährigen Frau getrennt lebte, wurde nach Polizei-Angaben an seinem Wohnort festgenommen.





Ein Zeuge hatte am Morgen beobachtet, dass sich die zwei auf einer Straße in Gerabronn (Kreis Schwäbisch Hall) gestritten hatte. Die Frau soll dabei verletzt worden sein. Dann soll der 47-Jährige das Fahrzeug in Brand gesetzt haben, wie die Polizei Aalen mitteilte.