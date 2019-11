Schießerei an Schule – offenbar mehrere Verletzte in Kalifornien

Großeinsatz der Polizei in Santa Clarita nördlich von Los Angeles: Ein bewaffneter Mann soll mehrere Menschen verletzt haben. Der Schütze ist noch nicht gefasst, Menschen sollen die Gegend meiden.

In einer Schule im kalifornischen Santa Clarita nördlich von Los Angeles sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Polizei in Santa Clarita teilte mit, man suche nach dem mutmaßlichen Schützen. Als Vorsichtsmaßnahme seien am Donnerstag alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

Die Polizei berichtete auf Twitter von einem schwarz gekleideten Schützen, der am Tatort gesehen worden sei und rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden.

#LASD Shooting at Saugus High School , Please avoid the area. Male Asian suspect black clothing last seen at the location. Deputies on scene and still responding. Avoid the area Further information to follow.