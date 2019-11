Weizsäcker-Sohn in Klinik erstochen

Was über den tödlichen Angriff bekannt ist

20.11.2019, 13:44 Uhr | AFP , dpa , dru , pdi

Ein Mann sticht bei einem Vortrag in einer Berliner Klinik auf den Arzt Fritz von Weizsäcker ein. Der Sohn des früheren Bundespräsidenten erliegt seinen Verletzungen. Was wir bisher wissen.

Nach dem tödlichen Angriff auf den Arzt Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, ermittelt die Polizei in Berlin in alle Richtungen. Der 59-Jährige war am Dienstagabend erstochen worden.

Am Mittwochmorgen gab die Polizei weitere Details zum mutmaßlichen Messerangreifer bekannt. Zu einem möglichen Motiv gab es bislang keine Angaben.

Folgendes ist über die Tat bekannt:

Was ist passiert?

Ein Angreifer hat den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker am Dienstagabend erstochen. Von Weizsäcker hielt gerade einen Vortrag in der Schlosspark-Klinik im Stadtteil Charlottenburg, als der Mann gegen 18.50 Uhr mit einem Messer auf ihn los ging. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb der Sohn von Ex-Bundespräsident Richard von Weizsäcker noch vor Ort. Ein Besucher des Vortrags, der den Angreifer aufhalten wollte, wurde schwer verletzt. Einigen der etwa 20 Zuschauer gelang es schließlich, den Mann festzuhalten.

Was wissen wir über die Opfer?

Der 59-Jährige Weizsäcker war seit 2005 Chefarzt der Abteilung Innere Medizin I an der Schlosspark-Klinik. Von 1979 bis 1987 studierte er Humanmedizin in Bonn und Heidelberg. Es folgten Stationen in Freiburg, Boston und Zürich. Das zweite Opfer ist ein Polizist des LKA, der die Veranstaltung privat besucht hatte. Nach Angaben der "Welt" ist er 33 Jahre alt. Er wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er ist nicht in Lebensgefahr.

Was wissen wir über den Täter?

Der Angreifer ist 57 Jahre alt und deutscher Staatsbürger. Er lebt nach Angaben der Polizei in Rheinland-Pfalz, die damit einen Bericht der "Bild" bestätigte. Der Mann habe dort seinen festen Wohnsitz und keinen in Berlin. Mit einem richterlichen Beschluss und Unterstützung der Kollegen in Rheinland-Pfalz werde die Wohnung des Mannes durchsucht. Die "Bild" berichtete auch, dass der Mann "psychisch auffällig" gewesen sei.

Von Weizsäckers Vortrag in Berlin soll der Mann als Gast besucht haben. Er war kein Patient der Klinik. Den Sicherheitsbehörden war er bislang nicht aufgefallen. Noch in der Nacht wurde er verhört. Über das Motiv des Mannes ist nichts bekannt. Am Mittwoch soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.





Was ist noch über die Ermittlungen bekannt?

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Beamte sollen demnach auch die Familie von Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte. Die achte Mordkommission führt die Ermittlungen. Der Vortrag des renommierten Arztes war öffentlich und konnte nach Anmeldung besucht werden.