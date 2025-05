Während in Moskau immerhin vollwertige BMP-3-Schützenpanzer über den Roten Platz rollten, präsentierte das russische Militär in der russischen Stadt Gattschina nahe Sankt Petersburg eine eher notdürftige Lösung, um mit nahenden Drohnen oder gegnerischen Flugzeugen fertig zu werden.

Improvisierte Luftabwehr

Gegen kleinere Drohnen können diese improvisierten Aufbauten möglicherweise effektiv sein – größere Flugzeuge in einiger Entfernung lassen sich damit allerdings wohl kaum vom Himmel holen. Das Kriegsgerät in Gattschina zeigt: Auch wenn Putin bei der Parade in Moskau das Beste vom Besten präsentiert – in der Breite scheint das russische Militär Probleme zu haben.