Knochen und Kleidungsreste

Jagdgesellschaft findet Leichenteile in Waldstück

02.12.2019, 17:59 Uhr | dpa

Jäger haben in Rheinland-Pfalz im Wald einen schrecklichen Fund gemacht: Die Gruppe stieß auf menschliche Knochen. Die Kriminalpolizei Trier ermittelt.

In einem Wald an der Mosel haben Passanten Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Die Teilnehmer einer Jagdgesellschaft entdeckten die Knochen sowie Kleidungsreste am Sonntag in einem unzugänglichen Waldstück bei Palzem im Kreis Trier-Saarburg, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr übernahm die Bergung der Überreste.







Die Identität der oder des Toten sowie die Todesumstände sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Trier. Weitere Details nannte die Polizei am Montag nicht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.