Rassistische Gewalt in Sachsen

Jugendliche greifen elfjähriges Mädchen aus Irak an

08.12.2019, 13:17 Uhr | dpa

Vor einem Supermarkt in Sebnitz fielen die Täter über das Mädchen her: In Sachsen ist eine Elfjährige von Teenagern attackiert und rassistisch beschimpft worden. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Jugendliche sollen am Nikolaustag ein irakisches Mädchen vor einem Supermarkt in Sebnitz in Sachsen angegriffen haben. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, hätten die Täter der Elfjährigen ihr Kopftuch abgerissen. Eine 17-Jährige zerrte das Mädchen demnach an den Haaren und brachte sie so zu Fall. Anschließend soll ein 16-Jähriger zweimal auf das Kind eingetreten haben, während seine Begleiterin dem Opfer den Mund zuhielt.





Dem Bericht zufolge riefen die beiden dabei: "Was wollt ihr hier bei uns, macht Euch zurück in Euer Land!" Gegen die beiden Teenager wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.