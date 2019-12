Missbrauch von Ausweispapieren

Mann benutzt Ausweis von Zwilling – der wird von der Polizei gesucht

16.12.2019, 12:15 Uhr | dpa

Als die Polizei im Regionalzug Ausweise kontrolliert, zeigt ein Mann den seines Zwillingsbruders. Er wusste offenbar nicht, dass sein Bruder von der Polizei gesucht wird – die Strafe könnte hoch ausfallen.

Ein 23-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle in einem Regionalzug bei Lörrach den Ausweis seines Zwillingsbruders vorgezeigt, seinen Betrugsversuch dann aber schnell zugegeben – denn sein Bruder wurde wegen vielfachen Schwarzfahrens gesucht. Der 23-Jährige hatte vor einem Clubbesuch am Wochenende den eigenen Ausweis nicht gefunden und deshalb den des Bruders mitgenommen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag sagte. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke bestätigte diese Angaben. Offenbar war er von den Haftbefehlen gegen seinen Zwilling selbst überrascht, von denen er erst in der Bahn durch Polizeibeamte erfuhr.

Gegen ihn wird nun wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren ermittelt. Seine Strafe könnte nach Angaben der Sprecherin höher ausfallen als die des zunächst gesuchten Zwillingsbruders. Der stellte sich der Polizei am nächsten Tag und beglich seine Geldstrafen von insgesamt 1.370 Euro.