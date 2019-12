Polizei macht kuriosen Fund

Bekiffter Traktorfahrer hat Maschinengewehr zu Hause

27.12.2019, 14:47 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger wollte mit dem Traktor sein festgefahrenes Auto abschleppen. Da er Schlangenlinien fuhr, wurde er von der Polizei überprüft. Ein bemerkenswerter Fund schloss sich an.

Eigentlich wollte ein Mann in Unterfranken nur sein Auto abschleppen, nun muss er sich wegen des Besitzes von Kriegswaffen verantworten. Der 29-Jährige war am Donnerstag mit einem Traktor zu einem Feldweg gefahren, um dort sein Auto abzuschleppen, das am Tag zuvor dort festgefahren war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weil er auf dem Weg zu seinem Auto in Nordheim am Main Schlangenlinien gefahren war, überprüften ihn die Beamten. Dabei gab er an, am Vorabend zwei Joints geraucht zu haben.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Beamten neben einer geringen Menge Marihuana auch funktionstüchtige Teile eines Maschinengewehrs. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.