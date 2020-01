Sechs Tote am Vortag

Erneut Schüsse? SEK-Einsatz in Rot am See

25.01.2020, 15:07 Uhr | dpa, AFP

Nach Schüssen in Rot am See steht ein Polizeiauto hinter einer Absperrung. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Am Freitag hat ein Mann in Rot am See sechs Angehörige erschossen, jetzt ist erneut ein Spezialkommando der Polizei angerückt. Es sollen Schüsse gefallen sein, ein Mann wurde festgenommen.

In Rot am See ist die Polizei zum zweiten Mal in nicht einmal 24 Stunden mit starken Kräften ausgerückt. Per Notruf waren die Beamten am Samstagvormittag auf Geräusche aufmerksam gemacht worden, die aus einer Waffe stammen könnten. Nach dem Eintreffen bei einer Wohnung stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass sich ein Verdächtiger verbarrikadiert hatte. Schließlich habe ein Spezialeinsatzkommando den Mann unverletzt festnehmen können.

‼️Polizeieinsatz in #RotamSee ‼️

Ein #Tatverdächtiger konnte von Kräften des #SEK unverletzt festgenommen werden. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über weitere Verletzte vor. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 25, 2020

Einen Zusammenhang zu dem Verbrechen mit sechs Toten im selben Ort am Freitag gibt es laut der Polizei nicht. Es sei noch nicht einmal klar, ob die Schüsse aus einer Waffe gekommen seien. Möglich sei, dass ein Trittbrettfahrer nach der Bluttat vom Vortag die Aufmerksamkeit auf sich habe ziehen wollen, sagte der Beamte.

Am Freitag soll ein 26-jähriger Mann in Rot am See im Kreis Schwäbisch Hall sechs Menschen erschossen haben, darunter seine Eltern. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Schütze rief selbst die Polizei. Zum Motiv gab es zunächst keine Angaben. Weitere Einzelheiten zu dem Drama wollen Polizei und Staatsanwaltschaft Ellwangen noch am Samstag mitteilen.