Verfolgungsjagd in Thüringen

Mann rast mit 125 Sachen über Radweg – zwei Kinder im Auto

11.02.2020, 00:04 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens: In Thüringen lieferte ein 26-Jähriger sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Quelle: Friso Gentsch/Archivbild/dpa)

Ein 26-Jähriger hat sich in Mühlhausen in Thüringen eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit an Bord seines Autos waren auch eine Frau und zwei kleine Kinder.



Die Beamten wollten einen verdächtigen Mann am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) in Thüringen kontrollieren, der 26-Jährige fuhr jedoch einfach weiter und ignorierte die eingeschaltete Sirene und die Anhaltezeichen des Streifenwagens.

Eine anschließende Verfolgungsjagd führte laut Polizei auch über einen Radweg, den der Mann mit 125 Kilometer pro Stunde querte. Bei der rasanten Fahrt wurden den Angaben zufolge teilweise andere Autofahrer gefährdet. Nachdem die Polizisten den Wagen vorübergehend aus den Augen verloren hatten, konnten sie ihn schließlich auf einem Feldweg nördlich von Mühlhausen stoppen. Dort saß dann jedoch auf einmal nicht mehr der Mann am Steuer, sondern seine Begleiterin. Im Wagen befanden sich auch zwei Kinder im Alter von zwei und drei Jahren.

Der Mann stand unter Drogeneinfluss und einen Führerschein hatte er auch nicht dabei. Er wurde festgenommen und es wurde eine Blutprobe veranlasst.