Vermisst seit 2007

Mordermittlungen gegen Deutschen im Fall Madeleine McCann

03.06.2020, 21:00 Uhr | pdi, AFP

Der Fall ging um die Welt: Die damals dreijährige Britin Madeleine McCann verschwand im Jahr 2007 in Portugal, seitdem gilt sie als vermisst. 13 Jahre später kommt Bewegung in den Fall, ein Deutscher steht jetzt unter Mordverdacht.



Im Fall der seit 13 Jahren vermissten Madeleine "Maddie" McCann hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig Mordermittlungen gegen einen 43-jährigen Deutschen eingeleitet. Wie das Bundeskriminalamt am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter, der derzeit in anderer Sache eine längere Haftstrafe verbüßt. Maddie McCann war im Mai 2007 unter mysteriösen Umständen aus einer Ferienanlage in Portugal verschwunden. Die Eltern suchen ihr Kind seitdem und hoffen immer noch, dass Maddie am Leben ist.

Madeleine McCann: Am 12. Mai gratulierten ihr die Eltern auf Facebook zum 17. Geburtstag. Die Mutter sagte 2017, dass sie zu Weihnachten und Geburtstagen weiterhin Geschenke für ihre Tochter kauft. Sie hatten die Hoffnung nie aufgegeben, dass Maddie lebt. (Quelle: Facebook/Find Madelaine Campaign)



Nach Angaben des BKA lebte der Deutsche zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve, unter anderem für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz – dem Ort, an dem Maddie McCann verschwand. "Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ging er in dieser Zeit im Raum Lagos mehreren Gelegenheitsjobs, unter anderem in der Gastronomie, nach", teilte das BKA mit.

In Praia da Luz soll der Beschuldigte verschiedene Gelegenheitsjobs gehabt haben, etwa in der Gastronomie. Zudem gibt es laut BKA Hinweise darauf, dass er seinen Lebensunterhalt auch durch Straftaten wie Einbrüche in Hotels und Ferienwohnungen sowie Drogenhandel bestritt.

Intensive Suche: Die Eltern Kate und Gerry McCann ließen nichts unversucht, um ihre Tochter zu finden oder den Fall zu klären. Sie engagierten Ermittler und veröffentlichten Fahndungsbilder. Zunächst war am Mittwoch unklar, ob eine Phantomzeichnung auch auf den verdächtigen Deutschen passt. (Quelle: findmadeleine.com/)



Weitere Details nannten die Ermittler am Mittwochabend nicht. Die portugiesische Justiz hatte ihre Ermittlungen 2008 zunächst eingestellt, sie im Oktober 2013 aufgrund neuer Indizien aber wieder aufgenommen. Auch bei der britischen Polizei liefen Ermittlungen.



Internationale Fahndung

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ist mit den Ermittlungen befasst, weil der 43-Jährige vor seinem Auslandsaufenthalt dort seinen letzten Wohnsitz hatte. Bei den Ermittlungen arbeitet das BKA eng mit den britischen und portugiesischen Polizeibehörden zusammen.

Das BKA rief die Öffentlichkeit zur Mithilfe bei den Ermittlungen auf. In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" forderte der BKA-Beamte Christian Hoppe die Zuschauer auf, sachdienliche Hinweise zu dem Fall an das BKA oder jede Polizeidienststelle zu melden. Auch Madeleines Eltern Kate und Gerry McCann waren schon 2013 in der Sendung zu Gast.