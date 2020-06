Polizei findet verschlüsselte Datenträger

Kindesmissbrauch in Gartenlaube: Elf Verdächtige festgenommen

06.06.2020, 13:50 Uhr | dpa, ds

"Grenzen des menschlich Erträglichen": Polizei und Staatsanwaltschaft informierten am Samstag über die ersten Erkentnisse in mehreren Missbrauchsfällen. (Quelle: Reuters)

Am Freitag rückte die Polizei deutschlandweit zu Razzien aus. Nun hat sie erschreckende Details zu den Verdächtigen und den Opfern mitgeteilt.

Nach Ermittlungen der Polizei Münster wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sind elf Tatverdächtige festgenommen worden. Es seien mehrere Haftbefehle erlassen worden, sagte Polizeipräsident Rainer Furth am Samstag in Münster. Es handele sich um sechs Männer und eine Frau. Der Hauptbeschuldigte sei ein 27-jähriger IT-Techniker aus Münster. Außerdem handele es sich um dessen Mutter aus Münster sowie um Männer aus Staufenberg, Hannover, Schorfheide, Kassel und Köln.

Die Ermittler hätten in einem Keller große Mengen an Datenträgern gefunden, die hochprofessionell verschlüsselt worden seien, sagte Kriminalhauptkommissar Joachim Poll. Den Ermittlern sei es bis heute nicht gelungen, alle Daten zu entschlüsseln. Poll sprach von aufwendigen, kniffligen und mit viel Technik verbundenen Ermittlungen.

Bei Ermittlungen seien drei Kinder als Opfer identifiziert. Sie seien 5, 10 und 12 Jahre alt, teilten die Ermittler mit. Das gefundene Videomaterial zeige, wie vier Männer wechselweise einen 5- und 10-Jährigen Jungen in einer Gartenlaube über Stunden schwer sexuell missbraucht haben. Die Kinder sollen dabei betäubt worden sein. Körperliche Verletzungen hätten sie nicht davon getragen, sagte der Leiter der Ermittlungen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass es in Brandenburg, Niedersachsen und Hessen Festnahmen mehrerer Tatverdächtiger und Durchsuchungen gegeben hatte. Ausgangspunkt waren Ermittlungsverfahren in Nordrhein-Westfalen.

Missbrauchsfälle in NRW weiten sich aufs Bundesgebiet aus

NRW war seit Anfang 2019 wegen mehrerer Fälle von schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe hatten mehrere Männer Kinder hundertfach über Jahre schwer sexuell missbraucht. Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten im Oktober 2019 in Bergisch Gladbach bei Köln begonnen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte nach dem Fall Lügde das Thema Kindesmissbrauch zur Chefsache erklärt und die Arbeit der Ermittlungsbehörden in diesem Bereich verstärkt.