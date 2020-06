Gericht in Birmingham

"Miss Hitler" und weitere Neonazis zu Haftstrafen verurteilt

10.06.2020, 12:38 Uhr | AFP

Mitgliedschaft in terroristischer Vereinigung: Ein Gericht in Birmingham hat vier Neonazis zu Haftstrafen verurteilt, darunter Alice C., die als "Miss Hitler" bekannt wurde. (Quelle: Joe Giddens/imago images)

Die Mitglieder einer britischen Neonazi-Gruppe sind zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Eine der Verurteilten hatte an einem besonders geschmacklosen Schönheitswettbewerb teilgenommen.

Ein britisches Gericht hat vier Neonazis wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu Haftstrafen zwischen eineinhalb und fünfeinhalb Jahren verurteilt. Eine der Verurteilten hatte an einem "Miss Hitler"-Schönheitswettbewerb der Gruppe National Action (NA) teilgenommen, wie aus dem Urteil des Gerichts in Birmingham vom Dienstag hervorgeht. Die Gruppe war 2016 die erste Neonazi-Gruppe, die nach dem britischen Anti-Terror-Gesetz verboten wurde, und hat laut Recherchen von t-online.de Verbindungen nach Deutschland.







Wegen seiner führenden Rolle in der Gruppe auch nach deren Verbot wurde der 25-jährige Mark J. zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Seine 23-jährige Freundin Alice C. muss drei Jahre in Haft. Sie soll keine Führungsrolle in der Gruppe gehabt haben, jedoch eine Vertraute der Führung gewesen sein. Sie hatte außerdem als "Miss Buchenwald", benannt nach dem NS-Konzentrationslager bei Weimar, an einem Schönheitswettbewerb der Gruppe teilgenommen.

Zwei 19 und 24 Jahre alte Mitangeklagte wurden wegen aktiver Mitgliedschaft in der Gruppe zu eineinhalb beziehungsweise viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Gruppe wurde im Dezember 2016 verboten. Zuvor war sie mit mehreren Aktionen aufgefallen. Unter anderem hatte die NA öffentlich den Mord an der Parlamentsabgeordneten Jo Cox vor dem Brexit-Referendum 2016 gelobt. Die britische Regierung bezeichnete die Gruppe als eine "rassistische, antisemitische und homophobe Organisation, die Hass schürt und Gewalt verherrlicht." Bei einer Hausdurchsuchung bei J. und C. wurden Hakenkreuz-Ohrringe und -Schals, Schlagringe und zahlreiche Messer gefunden.