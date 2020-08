Schwere Verletzungen

Unbekannter greift Kontrolleur im ICE mit Messer an

17.08.2020, 10:40 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße: Ein Kontrolleur wurde in einem ICE mit einem Messer attackiert. (Quelle: Boris Roessler/Symbolbild/dpa)

Messerattacke in einem Zug zwischen München und Augsburg: Ein Fahrkartenkontrolleur wird schwer verletzt. Der Täter zerschlug eine Scheibe und flüchtete. Er wird mit einem Großaufgebot gesucht.

Ein Fahrkartenkontrolleur der Deutschen Bahn ist in einem ICE zwischen München und Augsburg bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Er konnte aber noch eine Notbremsung einleiten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach Stillstand des Zuges zerschlug der Täter demnach eine Außenscheibe und flüchtete. Er war auch am späten Abend nicht gefasst.

Einem Polizeisprecher zufolge kam der verletzte Kontrolleur in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat liefen. "Die Motivation des Täters kennen wir nicht", sagte der Sprecher.

Fahndung auch mit einem Polizeihubschrauber

Die Tat ereignete sich laut Polizei nahe Althegnenberg im oberbayrischen Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Fahndung nach dem Messerstecher wurde unterstützt durch die Bundespolizei, das Polizeipräsidium Schwaben Nord und einen Polizeihubschrauber.

Eine Bahnsprecherin erklärte am Abend: "Wir verurteilen diese Tat und sind mit unseren Gedanken bei unserem Kollegen, dem wir eine rasche Genesung wünschen."

Der ICE, in dem sich die Tat ereignete, wurde im Augsburger Bahnhof auf weitere Spuren untersucht, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft sei informiert.