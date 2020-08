Chaos auf Berliner Stadtautobahn

Mann verursacht Unfälle und droht mit "gefährlichem Gegenstand"

19.08.2020, 00:43 Uhr | dpa, aj

Ein Mann verursachte mehrere Unfälle auf der Berliner Stadtautobahn. Sechs Menschen wurden verletzt. Zudem hatte er eine verdächtige Kiste bei sich. Der Staatsschutz ermittelt.

Nach mehreren Unfällen haben Kriminaltechniker am Dienstagabend auf der Berliner Stadtautobahn eine dort abgestellte Munitionskiste untersucht. Ein Autofahrer habe zuvor ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Unfälle verursacht und dann angekündigt, in der Kiste befinde sich ein "gefährlicher Gegenstand", sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht.



Kriminaltechniker entdeckten darin ihren Angaben zufolge aber nichts Verdächtiges, sondern nur Werkzeug. Nun ermittle der polizeiliche Staatsschutz gegen den 30-Jährigen – eine politische oder religiöse Tatmotivation könne nicht ausgeschlossen werden. Ob der Mann die Unfälle absichtlich herbeigeführt habe oder nicht, sei noch unklar.

Unsere Spezialisten der #KTI des #LKA haben den verdächtigen Gegenstand durchleuchtet. Der Inhalt ließ Werkzeuge vermuten. Zur Sicherheit wurde das Behältnis mit einem Hochdruck-Wasserstrahl geöffnet.

Die Untersuchungen danach ergaben, dass keine Gefahr vom Inhalt ausging.

^tsm https://t.co/IScbbbfGQJ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 18, 2020

Mindestens sechs Verletzte, drei davon schwer

Bei drei aufeinander folgenden Unfällen seien sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Laut einem Bericht des Rbb soll der Mann Autos, Motorräder und einen Rollerfahrer gerammt haben. Als der Wagen des 30-Jährigen stand, sei er ausgestiegen und habe behauptet, in einer Munitionskiste, die er auf die Straße stellte, befinde sich ein gefährlicher Gegenstand. Sprengstoffspuren seien im Auto nicht gefunden worden, sagte die Sprecherin auf Anfrage. Der Fahrer sei festgenommen worden.

Sicherheitshalber sei die A100 von Dreieck Neukölln bis Tempelhofer Damm in beide Richtungen über Stunden gesperrt worden. Dadurch seien lange Staus entstanden, wie der Rbb berichtet. Auch der Busverkehr in der Umgebung musste demnach eingestellt werden.