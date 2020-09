Furchtbare Tat in Solingen/NRW

Mutter soll fünf ihrer Kinder getötet haben – Sohn überlebt

03.09.2020, 18:37 Uhr | dpa, t-online

Fund in Mehrfamilienhaus: Im Solinger Stadtteil Hasseldelle entdeckten alarmierte Polizisten die Leichen von fünf Kindern in einer Wohnung. (Quelle: dpa)

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter. (Quelle: dpa)

Es ist ein Verbrechen, das die Sprache verschlägt: In Solingen hat die Polizei die Leichen von fünf Kindern entdeckt. Die Mutter steht im Verdacht, sie umgebracht zu haben. Sie wollte sich danach das Leben nehmen.

In Solingen soll eine Mutter fünf ihrer Kinder getötet haben. Die Polizei entdeckte am Donnerstag die Leichen der fünf Geschwister in einer Wohnung, wie eine Polizeisprecherin t-online bestätigte. Die Mutter soll sich danach im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen haben. Bei ihr sei ein weiteres Kind (11) gewesen, das wohlauf ist.

Der Tatort liegt im Solinger Stadtteil Hasseldelle. Die Leichen wurden in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Nach Angaben von "Bild" und der Deutschen Presse-Agentur alarmierte die Großmutter der Kinder, die in Mönchengladbach lebt, kurz vor 14 Uhr die Polizei. Vor dem Haus waren am Nachmittag zahlreiche Polizei- und Rettungswagen zu sehen. Laut "Bild" waren 40 Ermittler im Einsatz.

Mutter sprang in Bahngleis

Bei den toten Kindern handele es sich um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Zur Todesursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Ein Kriminaltechniker geht in ein Wohngebäude: Zahlreiche Einsatzkräfte sind in dem Wohnhaus in Solingen, in dem fünf tote Kinder entdeckt worden sind. (Quelle: Berg/dpa)



Sie geht jedoch von einem Verbrechen aus: "Wir nehmen eine Straftat an und werden die Mutter dazu befragen müssen, im Moment ist sie aber noch nicht vernehmungsfähig", sagte Polizeisprecher Stefan Weiand in Solingen. "Was wann genau warum passiert ist, wissen wir noch nicht, nur, dass es eine sehr tragische Situation ist."

Oberbürgermeister geschockt

Der elfjährige Sohn der Frau, der die Tat überlebte, ist laut Polizei bei Familienangehörigen untergebracht. Den Angaben zufolge sprang die Mutter um 13.47 Uhr vor eine S-Bahn der Linie 1. Sie wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers zwischen zwei Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Danach fuhr der Junge offenbar mit einem anderen Zug Richtung Mönchengladbach zur Großmutter.

Solingen liegt im Bergischen Land, rund 35 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Der Oberbürgermeister der Stadt, Tim Kurzbach (SPD), kam am späten Nachmittag zum Tatort und verließ diesen sichtlich schockiert. "Heute ist ein Tag, an dem wir in Solingen sehr traurig sind, weil eine Tat geschehen ist, die uns tief ins Herz getroffen hat", sagte Kurzbach gegenüber Journalisten vor Ort.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.