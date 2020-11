Gewalttat in der Schweiz

Polizei findet Leichen von Vater und drei Kindern

02.11.2020, 15:09 Uhr | dpa

Fahrzeug der Schweizer Polizei: Die Leichen wurden in einem Einfamilienhaus im Kanton Aargau entdeckt. (Symbolbild) (Quelle: Pius Koller/imago images)

In einem Haus in der Schweiz sind vier tote Menschen entdeckt worden, die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus. Der Tatverdächtige soll sich unter den Opfern befinden.

In einem Einfamilienhaus in der Schweiz sind drei Kinder und ihr Vater tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind alle Opfer gewaltsam ums Leben gekommen. Man gehe davon aus, dass sich der Tatverdächtige unter den Opfern befinde, sagte Polizeisprecherin Corina Winkler.



Zum Motiv und Hergang der Tat sowie zum Alter der Toten machten die Ermittler keine Angaben. Die Polizei sei am Montag gegen 7 Uhr informiert worden, dass in dem Einfamilienhaus in Buchs im Kanton Aargau vier tote Personen entdeckt worden seien. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung.