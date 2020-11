"Ungeheuerlich"

Russland: Schädel und Knochen in Streugut entdeckt

16.11.2020, 18:36 Uhr | dpa

Winterdienst in Moskau: Streugut ist in Sibirien offenbar von einem Friedhof eingeholt worden. (Symbolbild) (Quelle: ITAR-TASS/imago images)

In Sibirien haben Mitarbeiter, die sich um die Beschaffung von Streusand für den Winterdienst kümmern, offenbar einen groben Fehler gemacht: Sie holten den Sand in der Nähe eines Friedhofs.

Ein Winterdienst hat in Sibirien Streugut mit einem menschlichen Schädel und Knochen auf einer eingeschneiten Straße ausgeschüttet. Die russische Polizei im Gebiet Irkutsk habe die Ermittlungen zu dem Fall in der Kleinstadt Kirensk aufgenommen, berichtete das örtliche Nachrichtenportal "Ircity.ru" am Montag.



В Киренске на дороги высыпали песок с черепами и костями. По предварительной информации коммунальщики забирали песок с... Posted by Николай Труфанов on Sunday, November 15, 2020

Offenbar hatten die Arbeiter den Streusand aus der Nähe eines alten Friedhofs geholt und dabei die Knochen mit ausgebuddelt, wie der lokale Abgeordnete Nikolai Trufanow auf Facebook schrieb. "Ich kann gar nicht beschreiben, wie ungeheuerlich das ist."

Trufanow veröffentlichte auch Fotos, auf denen ein Schädel mitten auf der Fahrbahn zu sehen ist. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag. Auch die Herkunft der Gebeine, die mittlerweile von der Straße geräumt wurden, soll nun von Experten geklärt werden.