Paar festgenommen

28-Jähriger stirbt nach Streit an Augsburger Haltestelle

28.11.2020, 13:37 Uhr | dpa

Ein Streit an einer Bushaltestelle endet für einen Mann tödlich. Ein Paar soll ihn nach einer Auseinandersetzung schwer verletzt haben. Eine 19 Jahre alte Frau und ein 27-jähriger Mann wurden festgenommen.

Bei einer Auseinandersetzung an einer Augsburger Bushaltestelle ist ein Mann getötet worden. Der 28-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit einem vorbeikommenden Paar in Streit geraten und dabei schwer verletzt worden.



Wie die Polizei in der Nacht zum Samstag mitteilte, starb der Mann noch am Tatort. Eine Reanimation sei erfolglos geblieben. Das Paar floh den Angaben nach unmittelbar nach dem Streit am Freitagabend zu Fuß.



In den frühen Morgenstunden wurden die Deutschen als dringend tatverdächtig festgenommen. Sie sollen am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 19 Jahre alten Frau und dem 27-jährigen Mann wird vorgeworfen, an der Tötung des Mannes beteiligt gewesen zu sein. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Tat dauerten noch an.

Das Gebiet um die Haltestelle im Augsburger Stadtteil Pfersee war nach der Tat am Freitagabend für mehrere Stunden abgesperrt. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren.