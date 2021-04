Gewalttat in Potsdam

Vier Tote in Klinik entdeckt – Mitarbeiterin tatverdächtig

29.04.2021, 02:13 Uhr | dpa, aj

Sanitäter verlassen das Gelände der Oberlinklinik: In einer Potsdamer Klinik sind vier Leichen gefunden worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In Potsdam sind vier Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Eine Mitarbeiterin einer Klinik wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen.

Nach dem Fund von vier Toten, den Berichten zufolge in einer Potsdamer Klinik, gilt eine Mitarbeiterin des Krankenhauses als dringend tatverdächtig. Wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag weiter mitteilte, wurden die vier Menschen in verschiedenen Krankenzimmern einer Station mit tödlichen Verletzungen gefunden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.



Die verdächtige Frau im Alter von 51 Jahren wurde festgenommen. Die Verletzungen aller Opfer gingen nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurück, hieß es.



Die "Bild" und die "Potsdamer Nachrichten" berichteten, die Opfer der Tat seien Menschen mit Behinderungen gewesen, die Tat habe sich im Thusnelda-von-Saldern-Haus ereignet, das Teil der diakonischen Klinik ist. Das wurde bisher nicht von Seiten der Polizei bestätigt. Auch zu einem möglichen Motiv der Frau liegen bisher keine Informationen vor.

Weitere Informationen im Laufe der Nacht

Vor der Oberlinklinik in der Rudolf-Breitscheid-Straße standen Polizeiautos und Krankenwagen. Die Einsatzkräfte seien seit kurz vor 21 Uhr im Einsatz. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort. Polizisten standen vor einem Gebäude auf dem Klinikgelände.

Die Oberlinklinik im Stadtteil Babelsberg ist eine Orthopädische Fachklinik. Sie hat laut Angaben auf der Website rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2018 hatte die Klinik 162 Betten.

Eine Mordkommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Potsdam habe die Ermittlungen zum Verdacht eines "vorsätzlichen Tötungsdelikts" übernommen, teilte die Polizei mit.