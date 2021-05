In Einkaufsstraße

Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen

22.05.2021, 00:45 Uhr | dpa, t-online, wan

In einer Straße in Amsterdam hat am Freitagabend ein Mann auf mehrere Menschen eingestochen. Die Polizei meldete eine Festnahme, einige Opfer sind schwer verletzt.

In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, ein Opfer starb noch am Ort des Geschehens. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Auch die Spezialeinheit Dienst Speciale Interventies (DSI) rückte an.

Am Tatort trafen mehrere Krankenwagen ein, auch Sanitätshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber kreisten über der Einkaufsstraße im Stadtviertel De Pijp. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.