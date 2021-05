Waffengewalt in den USA

Schüsse in Bahndepot – Tote und Verletzte in San José

26.05.2021, 18:26 Uhr | dpa, AFP, mk

Polizeiaufgebot in einem Bahndepot in San José: Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht. (Quelle: AP/dpa)

In Kalifornien soll ein Mann in einem städtischen Zugdepot das Feuer eröffnet haben. Mehrere Menschen sind tot, darunter der mutmaßliche Schütze.

Ein Schütze hat an einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und mehrere Menschen getötet oder verletzt. Ein Polizeisprecher in San Jose sagte, der mutmaßliche Täter sei tot, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht.

Bei dem Vorfall am Mittwoch habe es mehrere Tote und mehrere Verletzte gegeben. Genauere Angaben könnten die Ermittler derzeit noch nicht machen. Auch über das Motiv des Todesschützen könne noch keine Auskunft gegeben werden. "Wir haben Ermittler vor Ort, die versuchen, herauszufinden, was genau passiert ist." Das Zugdepot für Stadtbahnen gehört dem örtlichen Verkehrsverbund VTA.

Massives Polizeiaufgebot

Fernsehbilder zeigten ein massives Polizeiaufgebot rund um das Gelände. "Wir stehen in engem Kontakt mit der örtlichen Polizei und beobachten die Situation", schrieb Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom auf Twitter. San José liegt südlich von San Francisco.

In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen. Pistolen und Gewehre sind in dem Land weit verbreitet. Versuche einer Verschärfung des sehr lockeren Waffenrechts sind immer wieder gescheitert. Präsident Joe Biden, der sich für Reformen stark macht, bezeichnete Waffengewalt im Land kürzlich als "Seuche".