Fall Mia

Nach Entführung von Mädchen: Verdächtiger in Malaysia festgenommen

31.05.2021, 00:34 Uhr | dpa, aj

Ein achtjähriges Mädchen aus Frankreich wurde Mitte April im Auftrag der eigenen Mutter verschleppt. Nun hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter in Malaysia festgenommen.

Nach der Entführung eines achtjährigen Mädchens in Frankreich ist ein Verdächtiger in Malaysia in Polizeigewahrsam genommen worden. Wie französische Medien am Sonntag unter Berufung auf nahestehende Justizkreise berichtete, sei der 54-Jährige Mann am Samstag festgenommen worden. Er soll bei der Organisation der Entführung eine Rolle gespielt haben. Das Mädchen wurde wenige Tage später unbeschadet in der Schweiz gefunden.

Mia war Mitte April aus dem Haus ihrer Oma verschwunden. Die Mutter des Mädchens soll die Entführung, an der mehrere Männer beteiligt gewesen sein sollen, in Auftrag gegeben haben und wurde im April festgenommen. Sie hatte Mia Medienberichten zufolge nicht mehr allein sehen dürfen.

Gegen den in Malaysia festgenommenen Mann war noch im April ein internationaler Haftbefehl ausgestellt worden. Er soll nun wegen irregulären Aufenthalts in dem Land festgenommen worden sein, wo er seit mehreren Jahren lebte, berichtete AFP weiter. Die Entführer und der festgenommene Mann gehören nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu einer französischen Gruppe von Corona-Leugnern und Staatsgegnern.