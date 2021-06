Was über die Tat in Würzburg bekannt ist

Bericht: Verdächtiger nennt Messerattacke "Dschihad"

26.06.2021, 11:37 Uhr | dpa, cck

Messerangriff in Würzburg: Was am Tag nach dem Angriff bekannt ist und was weiterhin offen. (Quelle: dpa)

Am Tag nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg stehen für die Polizei umfangreiche Ermittlungen an. Unklar ist weiterhin das Motiv des mutmaßlichen Täters. (Quelle: dpa)

Ein Mann geht mit einem Messer offenbar wahllos auf Menschen los. Mindestens drei überleben den Angriff in Würzburg nicht. Über das Motiv des Täters gibt es erste Vermutungen.

Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg rückt nun das Motiv des mutmaßlichen Täters in den Fokus. Auch in der Nacht zu Samstag war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Hintergründe und den Ablauf der Tat zu ermitteln. Was bisher über die Tat bekannt ist und was nicht.



Was über das Motiv bekannt ist

Noch ist unklar, warum der 24-jährige Somalier am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer tötete und mindestens fünf weitere schwer verletzte. Womöglich ist der Angreifer, der nach der Tat angeschossen und festgenommen wurde, psychisch krank. Aber auch ein islamistisches Motiv des Angreifers wird den Ermittlern zufolge geprüft. Wie der "Spiegel" mit Bezug auf einen internen Behördenvermerk berichtet, sagte der Täter nach der Tat, er habe seinen "Dschihad" verwirklicht.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann schloss einen islamistischen Anschlag ebenfalls nicht aus: "Es gibt jedenfalls Indizien dafür, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Ein Zeuge gab ihm zufolge an, der Verdächtige habe bei der Tat "Allahu Akbar" (deutsch: Gott ist groß) gerufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem Amoklauf.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann informiert über die Tat: Es könnte sich um einen islamistisch motivierten Anschlag gehandelt haben. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)



Die Polizei hatte den mutmaßlichen Täter mit einem gezielten Schuss gestoppt, nachdem Passanten ihnen den Weg gezeigt hatten. Der Täter kam mit einem Oberschenkeldurchschuss in ein Krankenhaus. Dort machte er laut Polizei auch kurze Angaben. Was genau er sagte, war zunächst unklar. Am Samstag will die Polizei eine Pressekonferenz abhalten, um über den Stand der Ermittlungen zu informieren.

Was über den Täter bekannt ist

Der Verdächtige war laut Polizei in den vergangenen Monaten bereits gewalttätig gewesen und psychisch aufgefallen. Erst vor einigen Tagen sei er in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden, sagte Innenminister Herrmann. Nach Polizeiangaben lebte der 24-Jährige seit 2015 in Würzburg, zuletzt in einer Obdachlosenunterkunft. Welchen Aufenthaltstitel der Verdächtige hatte, ist bisher nicht bekannt.

Was über die Opfer bekannt ist

Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt. Zwei schweben noch in Lebensgefahr. Zu ihrem Zustand gab die Polizei bisher nichts bekannt. Unklar ist noch immer, wie viele weiteren Menschen verletzt wurden. Die "Main Post" berichtete, es habe zehn Verletzte gegeben. Diese Zahl wollte die Polizei am Samstag zunächst nicht bestätigen: "Die Ermittlungen dauern weiter an."



Messerattacke in Würzburger Innenstadt: Zwei junge Männer entzünden vor einem geschlossenen und abgesperrten Geschäft in der Innenstadt eine Kerze. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)



Unter den Verletzten soll auch ein kleiner Junge sein, sein Vater soll tot sein. Innenminister Joachim Herrmann sagte laut "Main Post", die Opfer seien überwiegend Frauen gewesen, der Täter habe sie wohl wahllos ausgesucht. Gekannt haben sollen sich Täter und Opfer nicht.

Was über den Tathergang bekannt ist

Ein Einsatzkommando der Polizei sicherte am Freitag den Tatort in Würzburg ab. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)



Der Täter stach am Freitagnachmittag in der Innenstadt offenbar wahllos und ohne Vorwarnung auf Passanten ein. Medienberichte zufolge, begann die Tat in einer "Woolworth"-Filiale in der Innenstadt beim Barbarossaplatz. Dort habe der Täter nach einem Messer gefragt, wie der "Spiegel" und die "Bild" berichten.



Couragierte Bürger stellten sich in der Innenstadt dem Angreifer in den Weg. In den im Internet verbreiteten Clips war zu sehen, wie mehrere Menschen versuchen, den Angreifer zu überwältigen. Ein Mann ging mit einem Besen auf den 24-Jährigen los, andere waren mit Stühlen in der Hand zu sehen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Tat erinnert an einen islamistischen Anschlag vor knapp fünf Jahren in Würzburg. Am 18. Juli 2016 waren in einem Zug vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger afghanischer Flüchtling hatte mit einer Axt und einem Messer in einem Regionalzug auf dem Weg nach Würzburg die Reisenden angegriffen. Anschließend flüchtete er zu Fuß, attackierte eine Spaziergängerin und wurde schließlich von Polizisten erschossen.