Hintergründe unklar

12-Jährige bewusstlos geschlagen – Augenzeugen filmten, ohne zu helfen

04.07.2021, 15:28 Uhr | dpa

Im Allgäu hat eine 14-Jährige eine 12-Jährige so stark geprügelt, dass sie das Bewusstsein verlor. Zeugen schritten nicht ein, sondern filmten laut Polizei die Tat. Nun prüfen die Ermittler weitere Schritte.

Vor den Augen mehrerer Zeugen hat eine 14-Jährige in Kempten (Bayern) eine 12-Jährige bewusstlos geschlagen. Die Zeugen seien nicht eingeschritten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie hätten den Vorfall lediglich gefilmt. Die Ältere schlug aus bislang unbekannten Gründen in Kempten derart massiv auf das Mädchen ein, dass dieses für kurze Zeit bewusstlos wurde

Auch auf dem Mobiltelefon der Täterin fand die Polizei ein Video. Ob gegen die Zeugen wegen unterlassener Hilfeleistung ermittelt wird, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Auch die Hintergründe der Tat waren noch unklar.