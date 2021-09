Mysteriöses Verschwinden

Video veröffentlicht: Paar fährt in den Urlaub – doch nur einer kehrt zurück

Die Geschichte klingt gruselig, der Fall bewegt derzeit viele Menschen in den USA: Ein junges Paar wird auf seiner Rundreise von der Polizei angehalten. Kurz darauf fehlt jede Spur von der Frau. Doch nicht nur das gibt Rätsel auf.



In den USA berichten mehrere Medien derzeit über einen rätselhaften Vermisstenfall: Die 22-jährige Gabby Petito aus Florida ist verschwunden. Über den Fall berichtet unter anderem "CNN". Schon am 1. September war ihr Freund Brian Laundrie nach Florida zu seinen Eltern zurückgekehrt, hatte sich aber nicht bei der Polizei oder Gabbys Familie gemeldet. Die Familie hatte die 22-Jährige dann am 11. September als vermisst gemeldet. Laundrie schweigt seitdem und kommuniziert mit den Ermittlern nur über seinen Anwalt.

Im Juni war Petito mit ihrem Verlobten zu einem Roadtrip durch mehrere US-Bundesstaaten aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei von North Port hatte die Familie zuletzt in der letzten Augustwoche Kontakt mit ihr. Die Polizei geht davon aus, dass sie damals im Grand Teton National Park in Wyoming unterwegs war. Das Paar reiste mit einem weißen Ford Transit Van. Den Wagen hatte Laundrie zu seinen Eltern mit nach Hause gebracht.

Polizei hielt Paar in Utah an

Im August waren Petito und Laundrie von einer Polizeistreife in Moab, im US-Bundesstaat Utah, angehalten worden. Auf einer "Bodycam" (eine Kamera, die an der Uniform des Polizisten befestigt ist), war Gabby noch einmal zu sehen. Sie berichtete in dem Gespräch mit dem Polizisten von einem Streit zwischen ihrem Verlobten Brian und ihr. Er habe sie nicht zurück in den Van lassen wollen. Der Polizist riet ihr, dass beide die Nacht getrennt voneinander verbringen. In seinem Polizeibericht schreibt er, sie sei sehr emotional und manisch gewesen.

Laundrie und Petito sollen nach dem Streit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein, aber "sowohl der Mann als auch die Frau gaben an, dass sie verliebt und verlobt sind und nicht wollen, dass jemand wegen eines Verbrechens angeklagt wird", heißt es im Bericht von Officer Eric Pratt. "Nachdem ich die Gesamtheit der Umstände bewertet habe, glaube ich nicht, dass die Situation auf das Niveau eines häuslichen Angriffs eskalierte, sondern eher auf das einer psychischen Krise", heißt es im Polizeibericht

Am 19. August hatte das Paar ein erstes Video bei Youtube über ihre Reise hochgeladen. Das etwa acht Minuten lange Video ist das einzige, das bislang hochgeladen wurde. Darin zu sehen ist ein verliebtes Paar, das die gemeinsame Zeit und die Natur genießt. Doch was geschah danach? Aufschluss geben neue von der Polizei veröffentliche Aufnahmen.



Die Bilder sehen Sie oben im Video oder hier.

In einer Erklärung sagten Petitos Eltern, dass Laundrie sich weigert, ihnen zu sagen, wo er ihre Tochter zuletzt gesehen hat, und "sich weigert zu erklären, warum er Gabby ganz allein gelassen und ihren Van nach Florida gefahren hat." Die Polizei bezeichnet die Umstände des Verschwindens als "merkwürdig".



Eine Strafverteidigerin hat erklärt, sie rechne damit, dass der Verlobte der vermissten 22-jährigen Gabby Petito bald im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden verhaftet wird, nachdem er von der Polizei als Verdächtiger benannt wurde. Das berichtet "ABC News".