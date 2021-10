Ihr Sohn wartete bei ihr

Junge Mutter Amal F. mutmaßlich von Ex-Freund erdrosselt

08.10.2021, 13:57 Uhr | dpa

Fall in Wuppertal: Amal F. soll von ihrem ehemaligen Lebensgefährten erdrosselt worden sein. Ihr zweijähriger Sohn kauerte neben ihrer Leiche.

Die 33 Jahre alte Amal F. ist in Wuppertal mutmaßlich von ihrem ehemaligen Lebensgefährten erdrosselt worden – "Bild"-Informationen zufolge mit einem Shisha-Schlauch. Die Leiche der jungen Frau wurde in der Wohnung der beiden gefunden. Bei ihr: der zweijährige Sohn des Pärchens. Das Kind sei unversehrt in Obhut genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Wuppertal am Freitag mit.

Der frühere Lebensgefährte, der die deutsche und die libanesische Nationalität besitzt, wurde noch in der Nacht auf Freitag im Raum Euskirchen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will Untersuchungshaft beantragen. Darüber soll am Samstag ein Richter entscheiden. Nähere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Der "Bild" zufolge wurde Amal F.s Ex-Freund bereits früher gewalttätig. Er soll ihr demnach bereits einmal die Nase gebrochen haben. Im Juli 2021 zeigte sie ihn wegen häuslicher Gewalt an. Die Polizei führte eine Gefährderansprache mit ihm durch. Die Gespräche sollen dazu dienen, dass Gewalttäter wissen, dass die Polizei sie im Blick hat.

Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa