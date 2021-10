Polizei fahndet mit Hubschraubern

Wieder Patient aus Psychiatrie Weinsberg geflohen

10.10.2021, 15:33 Uhr | dpa, t-online

Blaulicht auf Streifenwagen: Schon vor zwei Wochen sind vier Insassen aus der Klinik in Weinsberg geflüchtet. (Symbolbild) (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

In Kreis Heilbronn ist erneut ein Mann aus der Psychiatrie entkommen. Damit sucht die Polizei nach insgesamt vier Insassen der Einrichtung – und warnt Autofahrer in der Gegend.

Ein Mann ist aus der offenen Station der Klinik am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die Polizei suchte am Sonntag mit Hubschraubern nach dem 40-Jährigen, wie die Beamten mitteilten. Wie er fliehen konnte, war noch unklar.

Wie "Focus" berichtet, mahnt die Polizei zur Vorsicht, Personen als Anhalter mitzunehmen. Der Patient soll circa 1,66 Meter groß sein, schwarze, nach hinten gegelte Haare haben und 76 Kilogramm wiegen.

Bereits vor zwei Wochen waren vier Männer aus einer geschlossenen Station des Klinikums geflohen. Nach einer groß angelegten Fahndung konnte die Polizei einen Flüchtigen festnehmen – drei wurden bislang noch nicht gefasst. Einen Zusammenhang mit der Flucht des 40-Jährigen gebe es nicht, so die Polizei.