Nach Maskenhinweis – Apple-Mitarbeiter mit Messer attackiert

11.10.2021, 12:43 Uhr | MaM, t-online

Polizeiauto in New York: Freitagabend wurde die Polizei zu einem Apple-Store gerufen (Symbolbild). (Quelle: Steve Sanchez/Pacific Press Agency/imago images)

Er wies ihn auf die Maskenpflicht hin und wurde niedergestochen: In New York hat ein Unbekannter einen Sicherheitsmitarbeiter eines Apple-Stores mit einem Messer attackiert. Der Mann überlebte schwer verletzt.

In New York ist ein Sicherheitsmitarbeiter des Technikunternehmens Apple niedergestochen worden, nachdem er einen Kunden auf die geltenden Corona-Maßnahmen hingewiesen hatte, berichtet "NBC News".

Demnach sei am Freitagabend ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Der 37-jährige Mitarbeiter habe einen Mann auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen hingewiesen. Daraufhin habe der Täter ihm mit einem Messer in die linke Schulter sowie in die Stirn gestochen und sei geflüchtet.

Der Sicherheitsmitarbeiter sei schwer verletzt worden, befinde sich aber in einem stabilen Zustand. Er werde in einem Krankenhaus behandelt. Der bislang unbekannte Angreifer sei auf der Flucht. Zu der Tat soll es bereits am Freitag gekommen sein. Der Fall ist jedoch erst jetzt öffentlich geworden.

Die Tat erinnert an einen ähnlichen Fall in Deutschland. In Idar-Oberstein war der Mitarbeiter einer Tankstelle durch einen Kopfschuss getötet worden. Der 49-jährige mutmaßliche Täter hatte sich zuvor geweigert, eine Maske aufzusetzen. Darauf angesprochen soll er die Tankstelle verlassen, eine Waffe geholt und den jungen Mann dann getötet haben. Die Ermittlungen dauern noch an.