Im Müllsack im Wald gefunden

Ermittler suchen Zeugen nach Fund von Babyknochen

22.10.2021, 17:17 Uhr | AFP

Nach dem Fund der sterblichen Überreste eines Babys bittet die Polizei im Landkreis Bautzen um Hinweise, etwa von Besuchern des Walds. Insbesondere an die Eltern des Kinds ging der Appell, sich zu melden.

Knapp vier Wochen nach dem Fund von Knochen eines Säuglings in einem Müllsack im Wald bei Arnsdorf (Landkreis Bautzen) sind die Umstände des Falles weiter unklar. Die Schwere der Tat könne erst beurteilt werden, wenn das Geschehen bekannt sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie appellierten an Mutter und Vater des Kindes sowie deren Umfeld, "sich zu melden, um zu erfahren, was passiert ist".

Um den genauen Zeitpunkt einzugrenzen, wann der Müllsack im betroffenen Karlswald abgelegt wurde, wurden auch alle Besucher des Waldstücks um Hinweise gebeten. Dieser Appell ging an alle Menschen, die sich im September dort aufgehalten hatten.

In der unmittelbaren Nähe des Fundorts liegt demnach auch ein sogenannter Geocache. Wer diesen Geocache – ein Gegenstand, der per Handy oder GPS-Gerät gesucht wird – im August oder September gesucht oder gefunden habe, solle sich auch melden.