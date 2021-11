Ermittlungen in Portugal

Deutscher soll seinen Sohn und sich selbst getötet haben

08.11.2021, 10:53 Uhr | Kgl, t-online

In Portugal sind ein 40-jähriger Deutscher und sein dreijähriger Sohn tot aufgefunden worden. Offenbar tötete der Mann das Kind, bevor er sich erschoss. Die Mutter hatte zuvor eine Vermisstenmeldung aufgegeben.

Ein Gruppe von Jägern hat in Portugal die Leichen eines 40-jährigen Deutschen und seines dreijährigen Sohnes gefunden. Das berichtet das portugiesische Nachrichtenportal JN. Der Fundort liegt in der Gemeinde Santa Margarida da Serra im Süden des Landes.

Die Leiche des Kindes wurde demnach verkohlt in einem ausgebrannten Auto gefunden, die des Vaters mit einer Schusswunde am Kopf in der näheren Umgebung. Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann seinen Sohn ermordete, bevor er Selbstmord beging.

Eltern lebten getrennt

Die in Portugal lebende britische Mutter hatte das Kind vor einigen Tagen als vermisst gemeldet, nachdem der Vater ihn nach einem Besuch nicht wie vereinbart zurückgebracht hatte. Polizeiquellen bestätigten der JN, dass der Mann ein gestörtes Verhältnis zu seiner Frau hatte, von der er getrennt lebte.

Wie die spanische Seite "20 minutos" berichtet, könnte es sich bei der Tat um einen Fall von "stellvertretender Gewalt" handeln. Dabei übt ein Partner Gewalt gegen Dritte (meist Kinder) aus, um dem anderen Partner größtmöglichen Schaden zuzufügen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.