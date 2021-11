Vorfall im US-Bundesstaat Wisconsin

SUV rast in Weihnachtsparade – fünf Tote, mehr als 40 Verletzte

22.11.2021, 08:04 Uhr | aj, dpa, AFP, rtr

Bei einer Straßenparade in einem Vorort der Großstadt Milwaukee ist ein Geländewagen mit "vollem Tempo" in eine Menschenmenge gefahren. Unter den Opfern sollen zahlreiche Kinder sein. Die Hintergründe sind noch unklar.

Schockierender Vorfall bei einer Weihnachtsparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin: Ein Geländewagen ist am Sonntag (Ortszeit) in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Menschen sind getötet worden, mindestens 40 wurden verletzt, teilte die Polizei mit.



Zuvor war von etwa 20 Verletzten und "mehreren Toten" die Rede. Unter den Opfern waren den Angaben nach zahlreiche Kinder: Die Feuerwehr teilte mit, elf Erwachsene und zwölf Kinder seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Hintergründe waren zunächst unklar. Offen war unter anderem, ob das Auto vorsätzlich in die Menge gesteuert wurde. Die Polizei ließ bei einer Pressekonferenz am Sonntagabend ausdrücklich offen, ob es einen terroristischen Hintergrund geben könnte. Der Vorfall ereignete sich in Waukesha, einem Vorort der Großstadt Milwaukee. In der Kleinstadt fand am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die "Waukesha Christmas Parade" statt.

Tatort in Waukesha: Die Polizei untersucht den Tatort eines Unfalls mit mehreren Verletzten bei einer Weihnachtsparade. (Quelle: Mike De Sisti/Milwaukee Journal-Sentinel via AP/dpa)



Polizeichef spricht von "tragischem Vorfall"

Der Polizeichef von Waukesha, Dan Thompson, sagte, ein roter Geländewagen habe Absperrungen durchbrochen, sei auf die Hauptstraße mit der Parade gefahren und habe mehr als 20 Personen gerammt, darunter Kinder. Er sprach von einem "tragischen Vorfall" und betonte zugleich, es bestehe keine weitere Bedrohung. Ein verdächtiges Fahrzeug sei gefunden worden, eine Person sei in Gewahrsam. Genauer wurde er nicht. Thompson betonte, die Ermittlungen liefen.



Ein Beamter habe auf das Auto geschossen, um es zu stoppen, sagte der Polizeichef weiter. Dabei seien keine Passanten verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien aus dem Fahrzeug keine Schüsse abgefeuert worden.

Augenzeuge: Wagen rast mit "vollem Tempo" in Parade

Nach Informationen der Zeitung "Milwaukee Journal Sentinel" zeigen Kamera-Aufzeichnungen, dass der SUV direkt hinter einer Schülerband in die Parade hineinraste. Der Augenzeuge Angelito Tenorio sagte der Zeitung, das Auto sei mit "vollem Tempo" über die Straße gerast, auf der die Parade stattfand. "Dann haben wir einen lauten Knall gehört und ohrenbetäubende Schreie von Menschen, die von dem Fahrzeug getroffen wurden."

Eine andere Augenzeugin schilderte dem US-Nachrichtensender CNN den Vorfall: "20 bis 30 Minuten nach Beginn der Parade kam ein roter Geländewagen mitten auf die Straße gerast – es gab viele Schreie – und wir dachten zunächst, dass es womöglich der Weihnachtsmann sei, aber es war ein roter Geländewagen und er hat eine Menge Leute angefahren", sagte Kaylee Staral.

Schockierende Aufnahmen kursieren in den sozialen Netzwerken

Viele Familien mit Kindern hatten die Parade besucht. Auf zunächst nicht zu verifizierenden Videoclips, die sich in sozialen Medien verbreiteten, waren chaotische und verstörende Szenen zu sehen.

Aus diversen Perspektiven wurde in verschiedenen Momentaufnahmen ein Geländewagen gefilmt, der in hohem Tempo erst an Teilnehmern der Parade vorbeirast, an anderer Stelle diverse Menschen in dem Straßenzug rammt und überfährt und schließlich Straßenabsperrungen durchbricht und davonrast. Auf den Videoaufnahmen sind schreiende und rennende Menschen zu sehen. In einer Szene rast der Wagen nur knapp an einem auf der Straße tanzenden Kind vorbei.

Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, sagte, er und seine Frau würden "heute für Waukesha und alle Kinder, Familien und Gemeindemitglieder beten, die von dieser sinnlosen Tat betroffen sind". Waukesha ist ein Vorort der Großstadt Milwaukee. In der Kleinstadt fand am Sonntagnachmittag die "Waukesha Christmas Parade" statt.