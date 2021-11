Mindestens 20 Verletzte in Waukesha

SUV rast in Weihnachtsparade in Wisconsin

22.11.2021, 02:25 Uhr | aj, dpa, rtr

Bei einer Straßenparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Der Polizei zufolge hat es mindestens 20 Verletzte gegeben.

Vorfall bei einer Weihnachtsparade in Waukesha im US-Bundesstaat Wisconsin: Ein Geländewagen ist am Sonntag (Ortszeit) in eine Menschenmenge gefahren. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, teilte die örtliche Polizei mit. Sie rief die Menschen auf Facebook dazu auf, die Innenstadt bis auf Weiteres zu meiden.



Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Offen war unter anderem, ob das Auto vorsätzlich in die Menge gesteuert wurde. Die Polizei sprach von einer "chaotischen" Lage und einem "tragischen Vorfall". Es bestehe aber keine weitere Bedrohung. Ein verdächtiges Fahrzeug sei gefunden worden. Der Tatort sei nun sicher. Weitere Einzelheiten sollten im Laufe des Abends (Ortszeit) bekanntgegeben werden.

Augenzeugin spricht von einem roten Geländewagen

"20 bis 30 Minuten nach Beginn der Parade kam ein roter Geländewagen mitten auf die Straße gerast – es gab viele Schreie – und wir dachten zunächst, dass es womöglich der Weihnachtsmann sei, aber es war ein roter Geländewagen und er hat eine Menge Leute angefahren", sagte die Augenzeugin Kaylee Staral dem US-Nachrichtensender CNN. "Direkt vor mir, auf dem kleinen Platz, auf dem ich saß, lagen wahrscheinlich vier Menschen am Boden – es gab viele Menschen, die losliefen, um nach ihnen zu sehen", wird Staral, eine Praktikantin beim "Milwaukee Journal Sentinel", weiter zitiert.

In einem Video in den sozialen Medien ist zu sehen, wie ein roter Geländewagen von hinten auf eine Parade zurast. In einem zweiten Video scheint die Polizei das Feuer offenbar auf dasselbe Fahrzeug zu eröffnen, nachdem es eine Straßenabsperrung durchbrochen hatte. Fotos und Videos aus Waukesha, die auf Twitter kursierten, zeigten Polizeiautos und Krankenwagen nach dem Vorfall auf einer weihnachtlich beleuchteten Straße.

Der Vorfall ereignete sich in Waukesha, einem Vorort der Großstadt Milwaukee. In der Kleinstadt fand am Sonntagnachmittag (Ortszeit) die "Waukesha Christmas Parade" statt.