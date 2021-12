Tat gestanden

Mann wegen Kindesmissbrauch in NRW festgenommen

16.12.2021, 13:59 Uhr | AFP

Polizistin in NRW (Symbolbild): Ein Mann wurde verhaftet, dem gemeinschaftlicher Kindesmissbrauch vorgeworfen wird. (Quelle: Future Image/imago images)

Er hat die Tat eingeräumt: In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann verhaftet worden, dem gemeinschaftlicher Kindesmissbrauch vorgeworfen wird. Die Ermittler fanden auch zahlreiche Datenträger.

Im nordrhein-westfälischen Wermelskirchen hat die Polizei einen dringend tatverdächtigen Mann wegen mutmaßlichen gemeinschaftlichen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs verhaftet. Spezialkräfte nahmen den Beschuldigten bereits am vergangenen Freitag fest und durchsuchten seine Wohnung, wie die Polizei in Köln am Donnerstag mitteilte. Dabei sei eine Vielzahl von Datenträgern beschlagnahmt worden.

Dem 44-Jährigen werde neben dem gemeinschaftlichen Kindesmissbrauch vorgeworfen, sich "entsprechende Abbildungen" verschafft zu haben. Die Tatvorwürfe erstrecken sich demnach über einen Zeitraum von 2017 bis 2019 und resultieren aus ausgewerteten Chats, an denen sich auch der Beschuldigte beteiligt haben soll. Der Mann habe bereits gestanden und befinde sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen sind bei der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW der Kölner Staatsanwaltschaft angesiedelt. Die Auswertung der Datenträger wird den Angaben zufolge noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. In Nordrhein-Westfalen hatte es in den vergangenen Jahren mehrere große Missbrauchsserien gegeben, denen Ermittler zum Teil online auf die Spur kamen.