Kontrolle in Frankfurt

Handynummer verrät mutmaßlichen Impfpassfälscher

17.12.2021, 17:08 Uhr | dpa, AFP

Die Aufkleber im Impfpass zu groß, der Kontrollierte hoch nervös: Am Frankfurter Flughafen ist ein Mann mit einem gefälschten Impfpass ertappt worden. Letztendlich überführte ihn ein mehr als ungeschickter Eintrag.

Die Polizei hat am Frankfurter Flughafen einen Mann mit einem gefälschten Impfpass erwischt – weil er darin eine äußerst ungeschickt gewählte Telefonnummer eingetragen hatte. Bei der Kontrolle des aus Kiew kommenden 33-jährigen Mannes fielen einem Bundespolizisten am Mittwoch Ungereimtheiten in dessen Impfpass auf, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Die Chargenaufkleber erschienen ungewöhnlich groß, zudem ließen sich die Chargennummern nicht verifizieren.

Der angeblich Geimpfte wurde im Verlauf der Kontrolle den Angaben zufolge zunehmend nervös und verlangte mehrfach die Rückgabe seines Impfpasses. Der Bundespolizist ließ sich nicht beirren und rief den im Impfpass eingestempelten angeblichen Impfarzt an. Seltsamerweise begann nun das Mobiltelefon des Beschuldigten zu klingeln – im augenscheinlich gefälschten Stempel hatte er seine eigene Telefonnummer angegeben.

Die Bundespolizei beschlagnahmte Impfpass und Mobiltelefon des Mannes. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse ermittelt.