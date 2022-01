In Polen

Flüchtiger Möder nach 20 Jahren verhaftet

04.01.2022, 21:12 Uhr | AFP

Die polnische Polizei hat einen gesuchten Mörder nach 20 Jahren gefasst – weil er keine Corona-Maske trug. Der 45-Jährige muss nun seine Haftstrafe verbüßen.

Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Auflagen ist ein verurteilter Mörder der Polizei in Polen nach 20-jähriger Flucht ins Netz gegangen. Der 45-jährige sei in Warschau festgenommen worden, weil er in einem Geschäft keine Maske getragen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Mörder war vor 20 Jahren verurteilt worden. Er wurde inhaftiert und muss nun seine Haftstrafe von 25 Jahren verbüßen. Zu den Einzelheiten der Verurteilung machte die Polizei keine Angaben.