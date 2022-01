Zwei getötete Beamte in Rheinland-Pfalz

"Man ist hier in großer Alarmbereitschaft"

31.01.2022, 11:54 Uhr | t-online, dpa, lw, ann

Schüsse Im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz: In der Nacht wurden zwei Polizisten tödlich verletzt. Die Tat passierte bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet.

Bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz sind Schüsse gefallen: Zwei Polizeibeamte sind tot. Noch sind die Hintergründe unklar, die Polizei fahndet nach den Tätern. Das Entsetzen über den Vorfall ist groß.



Zwei Polizisten sind am frühen Montagmorgen im Landkreis Kusel (Rheinland-Pfalz) erschossen worden. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr seien die tödlichen Schüsse gefallen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. "Es könnten mehrere Täter sein", sagte ein Sprecher der Polizei t-online. "Wir gehen davon aus, dass sie bewaffnet sind." Aufnahmen vom Tatort sehen Sie oben im Video oder hier.

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kollegen kontaktieren. Nach den Worten "Die schießen" riss der Kontakt ab. Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, totes Wild im Fahrzeug gefunden zu haben. Darüber hatte die "Bild" zuvor berichtet, die Polizei bestätigte diese Details noch nicht. Was der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der um diese Uhrzeit wenig befahrenen Kreisstraße in Rheinland-Pfalz war, blieb zunächst noch unklar.

Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei ein Beamter bereits tot gewesen, der andere verletzt. Letzterer sei wenig später am Tatort verstorben, so der Sprecher zu t-online. Es handle sich um eine 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen. Die 24-Jährige habe laut der Gewerkschaft der Polizei (GdP) noch an der Polizeihochschule studiert. Die Polizei geht davon aus, dass eine Obduktion angeordnet wird.

Die beiden Beamten waren bei der Tat nicht in einem Einsatzfahrzeug der Polizei unterwegs, sondern in einem Zivilfahrzeug, sagte eine Sprecherin der Polizei Mainz t-online. Unklar sei bisher aber noch, "ob die Beamten selbst uniformiert oder in Zivil waren."

Der Tatort im Landkreis Kausel: Eine junge Polizistin und ein junger Polizist sind erschossen worden (Quelle: NonstopNews)



Fahndung nach Tätern läuft

Es werde mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern gefahndet. "Aktuell laufen Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Westpfalz t-online. Gefahndet werde nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch im benachbarten Saarland. "Es sind zivile und uniformierte Kräfte im Einsatz." Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges lägen nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

Hinweise aus der Tatnacht oder zur Fahndung nimmt die Polizei unter der Nummer 0631-369-2528 entgegen.

Die Kreisstraße 22 ist bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Aufgrund der Fahndungen kommt es dort teilweise zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis, keine Anhalter mitzunehmen.



Über dem Fahndungsgebiet kreise ein Hubschrauber, berichtete ein t-online-Reporter vor Ort. "Man ist hier in großer Alarmbereitschaft", so der Reporter. Die Polizei lasse niemanden durch, es träfen immer mehr Ermittler ein. Auch ein Gerichtsmediziner befinde sich am Tatort.

Innenminister Lewentz: "Ich habe bewusst das Wort 'brutal' genommen"

Zu Hintergründen der Tat wollte sich die GdP Rheinland-Pfalz am Montagmorgen noch nicht äußern. Die stellvertretende Pressesprecherin Stefanie Loth schätzt das Risiko für Beamte bei Verkehrskontrollen aber insgesamt als sehr hoch ein: "Die Verkehrskontrolle ist eine der gefährlichsten Momente in der Polizeiarbeit – weil man so gar nicht weiß, was in dem Auto los ist."

"Wir wollen im Moment die Ermittlungen in den absoluten Vordergrund stellen", sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montagmittag in Mainz. Es werde in alle Richtungen ermittelt. "Ich habe bewusst das Wort 'brutal' genommen", sagte er mit Blick auf die Schwere der Tat.

"Realer Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten"

Die GdP äußerte sich "tiefbestürzt über den gewaltsamen Tod einer Kollegin und eines Kollegen" aus dem Polizeipräsidium Westpfalz. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen der beiden Getöteten und auch bei allen Kolleginnen und Kollegen. Wir durchleben gerade den realen Alptraum aller Polizistinnen und Polizisten", sagte die Landesvorsitzende Sabrina Kunz am Montagmorgen in Mainz.

"Unser tiefes Beileid gilt den Angehörigen. Hoffentlich können die oder der Täter zeitnah festgenommen werden, damit mögliche Gefahren für die Bevölkerung abgewendet sind", sagte Kunz. "Dieses skrupellose Vorgehen und die Tat machen mich fassungslos."



"Die Tat ist entsetzlich"

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz zeigten sich "zutiefst schockiert" über die Tat. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen", heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz vom Montag. "Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben."

Die Ministerpräsidentin hat aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung (halbmast) im Land angeordnet. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen.

"Tat erinnert an eine Hinrichtung"

Mit großer Bestürzung reagierte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den tödlichen Vorfall: "Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren", sagte die SPD-Politikerin am Montag. "Meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen."

Sie habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz jede Unterstützung angeboten, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde, sagte Faeser. Lesen Sie hier mehr Reaktionen zu der Tat.