Einsatz in Erfurt

Mann brennt Haus nieder und greift Ex-Frau an

05.03.2022, 18:05 Uhr | dpa

Feuerwehr Erfurt (Symbolbild): Das Feuer in dem Einfamilienhaus war bereits am Freitag ausgebrochen, das Haus brannte vollständig aus. (Quelle: Karina Hessland/imago images)

In Erfurt soll ein 62-jähriger Mann das Wohnhaus in Brand gesetzt haben, in dem er zuvor mit seiner Ex-Partnerin lebte. Anschließend griff er laut Polizei die 43-Jährige in ihrer neuen Wohnung an und verletzte sie.

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Erfurt ermittelt die Polizei gegen einen 62 Jahre alten Mann. Er soll das Feuer gelegt und anschließend seine Ex-Partnerin angegriffen und schwer verletzt haben, sagte ein Sprecher der Thüringer Landespolizeidirektion am Samstag in Erfurt. Die Frau kam in ein Krankenhaus.

Das Feuer in dem Einfamilienhaus war bereits am Freitag ausgebrochen, das Haus brannte vollständig aus. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 500.000 Euro. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wurde der 62-Jährige ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, er hatte versucht, sich selbst zu verletzen.

Das Haus sollen beide einst gemeinsam bewohnt haben, nach der Trennung habe sich die 43 Jahre alte Frau eine Wohnung genommen. In der Wohnung sei es dann auch zu dem Angriff gekommen, sagte der Polizeisprecher.