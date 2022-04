Vorfall in Nordrhein-Westfalen

Polizei stoppt angetrunkenen 15-Jährigen im Auto seiner Mutter

11.04.2022, 17:42 Uhr | AFP

Wegen seines Fahrstils wurde die Polizei misstrauisch: In Nordrhein-Westfalen hat ein 15-Jähriger eine Spritztour mit dem Auto seiner Mutter gemacht. Der Junge fuhr nicht nur ohne Führerschein, sondern auch unter Alkoholeinfluss.

Einen angetrunkenen 15-Jährigen am Steuer des Autos seiner Mutter haben Polizisten in Borken gestoppt. Wie die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Montag mitteilte, war er Beamten in der Nacht wegen seiner "unsicheren Fahrweise" aufgefallen. Sie hielten das Fahrzeug an.

"Wie altersbedingt zu erwarten, verfügte der Borkener nicht über die nötige Fahrerlaubnis für das Fahrzeug seiner Mutter", erklärte die Polizei lakonisch. Außerdem sei der Jugendliche alkoholisiert unterwegs gewesen. Ein Atemtest habe einen Wert von 0,9 Promille ergeben. Gegen den 15-Jährigen läuft nun ein Strafverfahren.