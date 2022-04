Suche nach Verdächtigem

New Yorker Polizei findet Axt und Magazine am Tatort

13.04.2022, 08:02 Uhr | AFP

Polizeieinsatz in Brooklyn: Mehrere Menschen wurden in einer U-Bahn-Station angeschossen – die Hintergründe sind bislang unklar. (Quelle: t-online)

In einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn sind mehrere Menschen angeschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei dementierte Berichte über aktive Sprengsätze.

Zahlreiche Menschen in New Yorker U-Bahn angeschossen

23 zum Teil schwer verletzte Menschen – das ist die Bilanz nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn. Am Tatort fanden Ermittler Hinweise darauf, dass der Täter noch Verheerenderes plante.

Nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn fahndet die Polizei weiter nach einem Verdächtigen. Laut Polizeichefin Keechant Sewell wird ein "dunkelhäutiger" Mann als "Person von Interesse" gesucht. Er habe sich eine Gasmaske aufgesetzt und zwei Kanister geöffnet, aus denen Rauch austrat, als die U-Bahn in den Bahnhof eingefahren sei, sagte Sewell am Dienstag. Dann habe er auf Passagiere geschossen. Zehn Menschen erlitten Schussverletzungen, 13 weitere hatten Rauchgasvergiftungen oder verletzten sich auf der Flucht.

Es sei großes Glück, dass nicht noch Schlimmeres passiert sei, betonte Sewell. Laut Polizei feuerte der Mann mit einer Glock 17-Millimeter-Pistole insgesamt 33 Schüsse ab. Am Tatort fanden Ermittler zudem weitere Pistolenmagazine und eine Axt.

Verdächtiger veröffentlichte mehrere Videos

Laut Sewell hatte der Gesuchte vor der Tat mehrere Videos auf YouTube veröffentlicht, in denen er lange und teilweise aggressive politische Tiraden von sich gibt und New Yorks Bürgermeister Eric Adams kritisiert. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt es den Ermittlern zufolge nicht.

Ein Polizist patrouilliert nach den Schüssen in der New Yorker U-Bahn am Bahnsteig: Der Vorfall sorgte für große Sorge in der Stadt. (Quelle: Jeenah Moon/Reuters)



Die größte Stadt der USA verzeichnet seit geraumer Zeit einen Anstieg der Schusswaffengewalt. Beobachter führen das unter anderem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurück. Der neue New Yorker Bürgermeister Eric Adams war unter anderem mit dem Versprechen angetreten, die Kriminalität in der Millionenstadt zu bekämpfen.

Erst am Montag hatte US-Präsident Joe Biden schärfere Regeln für Geisterwaffen vorgestellt, die keine Seriennummern tragen. Schusswaffengewalt ist in den USA alltäglich, immer wieder erschüttern Attacken mit vielen Toten das Land. Nach Angaben der Website "Gun Violence Archive" wurden allein im vergangenen Jahr knapp 21.000 Menschen durch Schusswaffen getötet. Werden Suizide hinzugerechnet, gab es rund 45.000 Tote durch Schusswaffen.