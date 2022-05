Er gilt als einer der gefährlichsten Kriminellen der Welt. Nun soll Kolumbiens größtem Drogenhändler, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, in New York der Prozess gemacht werden.

Rund sechs Monate nach seiner Festnahme ist Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss und oberster Chef des kolumbianischen Drogenkartells "Clan del Golfo" (Golf-Clan), Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, an die USA ausgeliefert worden. Dies teilte der kolumbianische Präsident Iván Duque am Mittwoch (Ortszeit) mit. "Heute triumphieren Legalität, Rechtsstaatlichkeit, öffentliche Gewalt und Gerechtigkeit", schrieb Duque auf Twitter . Otoniel sei "nur mit Pablo Escobar vergleichbar".

Otoniel war Ende Oktober nach Angaben von Duque in seinem Dschungel-Versteck in der Region Urabá im Nordwesten des südamerikanischen Landes festgenommen und in die Hauptstadt Bogotá gebracht worden. Seitdem war er in Haft.