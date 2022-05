In Italien sorgen Berichte ĂŒber Dutzende FĂ€lle von sexueller BelĂ€stigung bei einer großen Versammlung der italienischen GebirgsjĂ€ger fĂŒr Aufsehen und Empörung. Etwa 75.000 Alpini, Mitglieder einer Infanterieeinheit des Heeres, waren am Wochenende in Rimini zu ihrem jĂ€hrlichen Treffen zusammengekommen. In Online-Medien meldeten sich danach nach Angaben einer Aktivistinnengruppe mehr als 100 Frauen und gaben an, bei der Parade auf der Straße oder in Bars und Hotels sexuell belĂ€stigt worden zu sein. Am Dienstagabend erstattete eine erste Frau Anzeige, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Es wird erwartet, dass weitere Frauen zur Polizei gehen.