Aktualisiert am 24.05.2022 - 14:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine professionelle Radfahrerin ist in den USA getötet worden. Ermittler vermuten bereits ein Motiv fĂŒr die Tat, sie suchen die VerdĂ€chtige.

In den USA ist eine Profi-Radrennsportlerin getötet worden. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, ist Anna Moriah Wilson nur wenige Tage vor ihrem nĂ€chsten Rennen, am 11. Mai, in Austin (Texas) erschossen worden. Wilson war mit Radprofi Colin Strickland liiert, der noch eine weitere Freundin haben soll. Ermittler mutmaßen, dass Stricklands Freundin Wilson aus Eifersucht erschossen habe.