In Dinslaken Polizei durchsucht Schule nach Waffe – drei Festnahmen Von dpa , sje Aktualisiert am 25.05.2022 - 22:10 Uhr Lesedauer: 1 Min. Polizei in der NĂ€he der Schule: Grund des Einsatzes ist nach Polizeiangaben, dass ein Mitarbeiter einen Jugendlichen mit einer Schusswaffe gesehen haben will. (Quelle: Erwin Pottgießer/TNN/dpa-bilder)

In einer Schule in Nordrhein-Westfalen soll eine Waffe gesichtet worden sein. Die Polizei kann allerdings nichts in dem GebÀude finden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Nach einem Waffenverdacht hat die Polizei am Mittwoch mit einem Großaufgebot eine Schule in Dinslaken durchsucht. Stunden nach Beginn des Einsatzes teilte die Polizei am Abend mit, es bestehe "keine unmittelbare Gefahr" fĂŒr Menschen. Die Polizei berichtete von der Festnahme von drei Jugendlichen, von denen einer noch am Abend wieder freigelassen wurde. Die Bereiche um die Schule waren zuvor abgesperrt worden.

Laut Polizei hatte ein Mitarbeiter der Gesamtschule in einem Kellerraum einen Jugendlichen gesehen, "der eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben soll". Als der Jugendliche den Mitarbeiter bemerkt habe, sei er geflohen. Gemeldet wurde der Vorfall an der Schule gegen 13.40 Uhr.

"Ermittlungen dauern an"

Am Abend teilte die Polizei mit, dass alle SchĂŒler das GebĂ€ude verlassen und ihren Eltern ĂŒbergeben wurden. Betroffen waren rund 900 SchĂŒler. Bei der Durchsuchung des GebĂ€udes konnte keine Waffe gefunden werden.