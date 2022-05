Brasilien: Polizisten sollen bei Razzia gefoltert und hingerichtet haben

Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:00 Uhr

27.05.2022

Die brasilianische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine Einheit der MilitÀrpolizei. Bei einer Razzia in Rio de Janiero sollen die Beamten mit erbarmungsloser BrutalitÀt vorgegangen sein.

Nach einer Razzia in der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro mit mehr als 20 Toten sind schwere VorwĂŒrfe gegen die Polizei laut geworden. Einige der Leichen wiesen Anzeichen von Folter auf, sagte der Chef der Menschenrechtskommission der stĂ€dtischen Anwaltskammer. Zudem bestehe der Verdacht, dass einige Opfer regelrecht hingerichtet worden seien, fĂŒgte Rodrigo Mondego hinzu. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen wegen möglicher Menschenrechtsverletzungen ein.

Am Tatort seien Hinweise gefunden worden, dass einige der Opfer womöglich gefoltert und kaltblĂŒtig ermordet worden seien, sagte Mondego am Donnerstag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesicht einer der Leichen sei beispielsweise mit einem weißen Pulver – mutmaßlich Kokain – beschmiert worden. Möglicherweise sei das Opfer gezwungen worden, die Droge zu essen.

Zweittödlichste Razzia in Rio de Janeiro

Die MilitĂ€rpolizei hatte angegeben, sie habe bei dem Einsatz in einem Armenviertel von Rio am Dienstag versucht, fĂŒhrende Kriminelle aufzuspĂŒren und festzunehmen. Dabei sei sie unter Beschuss geraten. Beim darauffolgenden Gefecht seien mehrere mutmaßliche Bandenmitglieder sowie eine Bewohnerin getötet worden, die von einem QuerschlĂ€ger getroffen worden sei. Die Polizei gab die Zahl der Toten mit 23 an, die Gesundheitsbehörden sprachen von mindestens 26 Opfern.