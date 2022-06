Nach dem Amoklauf in Texas, bei dem 19 Kinder und zwei Lehrerinnen getötet wurden, werden neue Details bekannt. Offenbar gelangte der TĂ€ter, der 18-jĂ€hrige Salvador R., durch eine unverschlossene TĂŒr in das GebĂ€ude der Grundschule. Eigentlich mĂŒssen die TĂŒren, die in die Schule fĂŒhren, abgeschlossen sein. Das berichtete der britische TV-Sender BBC unter Berufung auf Ermittlungen des Texas Department of Public Safety (DPS). Mitarbeiter der Schule sind verpflichtet, die TĂŒren geschlossen zu halten. Das sei dem Bericht zufolge auch in der Schulordnung festgehalten.