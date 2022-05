Auch Tage nach der Tat ist immer noch unklar, warum Salvador R. in die Grundschule eindrang und die Kinder und Lehrerinnen erschoss. In Uvalde könne man buchstĂ€blich die Traurigkeit spĂŒren. "Es ist immer noch still. Überall, wo man hingeht, ist es still", sagte Baxter, die in Uvalde aufgewachsen ist und selbst die Robb-Elementary School besuchte, in der es zu dem Amoklauf gekommen ist.

Joe und Jill Biden reisen nach Uvalde

Salvador R. hatte am Dienstag die Robb Elementary School in Uvalde gestĂŒrmt und mit einem Sturmgewehr um sich geschossen. Er wurde schließlich von Polizisten getötet. Das Motiv des Angreifers ist nach wie vor unklar. Biden prangerte noch am Abend in einer emotionalen Ansprache die grassierende Waffengewalt in seinem Land an: "Wann, in Gottes Namen, werden wir der Waffenlobby die Stirn bieten?", fragte er.