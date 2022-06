Gut elf Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96a in Brandenburg hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin vor dem Landgericht gegen den Fahrer Anklage erhoben – wegen zweifachen Mordes, versuchten Mordes in vier FĂ€llen sowie gefĂ€hrliche Körperverletzung in zwei FĂ€llen. Das berichtete die "Berliner Zeitung" am Mittwoch.